Страна Евросоюза возобновила импорт российской нефти

Минэкономики Словакии: Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновились

Словакия снова стала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономики этой восточноевропейской страны.

Уточняется, что поставки нефти по «Дружбе» уже вышли на стандартный уровень.

До этого о возобновлении поставок нефти, которые прервались после ударов украинского беспилотника по инфраструктуре нефтепровода, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Как сказал дипломат, он уже успел поблагодарить первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения. По словам Сийярто, Будапешт надеется, что Украина не повторит атак на нефтепровод, который критически важен для энергоснабжения Венгрии.

Как сообщал словацкий канал TA3, перебоев с поставками нефти в Чехию удалось избежать за счет наличия достаточных эксплуатационных резервов в Словакии.