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19:56, 11 июня 2026Моя страна

В России родилась девочка-богатырь

KP.RU: Во Владивостоке родилась девочка-богатырь весом более 5 кг
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Во Владивостоке родился ребенок-богатырь. Девочка появилась на свет с весом более пяти килограммов и стала третьим ребенком в семье, рассказал KP.RU.

Как сообщили в родильном доме номер три, малышка родилась 9 июня. С рождением третьей дочери 37-летняя жительница Владивостока стала многодетной мамой. Врачи заранее готовились к родам, поскольку предыдущие дочери женщины также были крупными и появились на свет с помощью кесарева сечения.

Специалисты приняли решение провести плановую операцию. Медики учли возможные риски, связанные с большим весом ребенка и особенностями здоровья россиянки.

Роды прошли успешно. Девочка родилась здоровой и весила 5020 граммов. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

В роддоме отметили, что появление на свет такого крупного малыша стало по-настоящему особенным событием. «Многодетных семей становится все больше, и мы рады делиться такими замечательными новостями. Рождение ребенка — это всегда чудо, а появление на свет такой прекрасной богатырши весом более пяти килограммов — событие особенное!» — подчеркнула главный врач учреждения Светлана Сагайдачная.

Ранее в российском регионе на свет появились сразу три «королевские» двойни.

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