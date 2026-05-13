В российском регионе на свет появились сразу три «королевские» двойни

Минздрав Приморья: С 4 по 10 мая в крае родились три «королевские» двойни

За неделю, с 4 по 10 мая, в роддомах Приморского края родились сразу три «королевские» двойни. Об этом говорится на странице министерства здравоохранения региона во «ВКонтакте».

Уточняется, что всего за этот период на свет появились 247 детей — 128 мальчиков и 119 девочек. 47 семей стали многодетными. В 24 семьях появились четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой ребенок.

В приморском Минздраве отметили, что все больше местных жителей выбирают многодетность. Самым «плодотворным» месяцем по рождению четвертых и последующих детей медики назвали январь. Тогда на свет появились 111 малышей.

