14:23, 13 мая 2026

В российском регионе на свет появились сразу три «королевские» двойни

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: khunnok studio / Shutterstock / Fotodom

За неделю, с 4 по 10 мая, в роддомах Приморского края родились сразу три «королевские» двойни. Об этом говорится на странице министерства здравоохранения региона во «ВКонтакте».

Уточняется, что всего за этот период на свет появились 247 детей — 128 мальчиков и 119 девочек. 47 семей стали многодетными. В 24 семьях появились четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой ребенок.

В приморском Минздраве отметили, что все больше местных жителей выбирают многодетность. Самым «плодотворным» месяцем по рождению четвертых и последующих детей медики назвали январь. Тогда на свет появились 111 малышей.

Ранее жительница Костромской области родила чудо-тройню и рассказала о страхах.

