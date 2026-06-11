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19:54, 11 июня 2026Бывший СССР

Военные подняли флаг России над Константиновкой

Бойцы ВС РФ подняли флаг России над Константиновкой в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ подняли над ключевым для фронта городом в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Константиновкой — флаг России. Кадры публикует RT.

Видео с российским триколором предоставили военные 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск. На нем запечатлены бойцы с флагами РФ в четырех разных точках города.

11 июня стало известно, что группировка ВС России Юг установила контроль над восточной частью Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточнялось, что российские штурмовики продолжают вести уличные бои. В частности, военные успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.

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