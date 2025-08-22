Мир
13:57, 22 августа 2025Мир

Трамп разозлился из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Об этом сообщает Hirado.

«Виктор, мне не нравится слышать подобное, я крайне зол. Расскажи это Словакии, ты мой большой друг — Дональд», — так американский лидер прокомментировал письмо венгерского премьера.

Ранее Орбан направил Трампу письмо, в котором выразил озабоченность украинскими атаками по «Дружбе». Он назвал удары «очень недружелюбным шагом» со стороны Киева и выразил надежду, что глава Белого дома сможет достичь успеха в установлении мира.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, страна ожидает, что Украина впредь не предпримет подобных атак на нефтепровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжения Венгрии.

Однако 22 августа ВСУ вновь ударили по нефтепроводу «Дружба».

