Венгрия сообщила об остановке поставок нефти из России на пять дней

Глава МИД Венгрии Сийярто: Атака на «Дружбу» остановит поставки нефти на 5 дней

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» остановил поставки как минимум на пять дней. Об этом в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, речь идет о предварительной оценке ущерба. Министр напомнил, что такие повреждения в первую очередь бьют по Венгрии и Словакии, которая тоже зависит от поставок российской нефти, а также призвал руководство Евросоюза отреагировать.

Вместе со своим словацким коллегой Юраем Бланаром он направил письмо на имя комиссара по внешним связям ЕС Каи Каллас с просьбой убедить Киев остановить атаки на нефтепровод «Дружба».

Они указали, что повреждения уже в третий раз привели к остановке прокачки нефти, и напомнили, что в январском заявлении Еврокомиссия назвала «целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей государства-члены ЕС, является вопросом безопасности ЕС». Сийярто и Бланар призвали Брюссель выполнить свои обязательства.

Во время предыдущей остановки поставок министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал Будапешту адресовать свои претензии напрямую в Москву. Реакция Киева связана с неоднократной блокировкой венгерским руководством европейской помощи, из-за чего Евросоюзу приходилось искать способы обойти его возражения.

Нынешнее прекращение поставок связано с поражением линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча». До этого ВСУ остановили поставки ударом по станции «Никольское» в Тамбовской области. Возобновить их удалось в среду, 20 августа.