Перспективы поставок из ЕС после ареста торговых судов описали

«Транссертико»: Поставки товаров из ЕС подорожают и усложнятся после ареста контейнеровоза

Поставки товаров из стран Европейского союза (ЕС) в Россию подорожают и усложнятся после ареста в порту Роттердама в Нидерландах капитана контейнеровоза по обвинению в перевозке подсанкционных товаров. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил генеральный директор логистической компании «Транссертико» Александр Соболев.

«Сейчас объем перекинется на другие направления. Однако для участников внешнеэкономической деятельности это будет дороже, дольше и технически сложнее», — подчеркнул предприниматель.

Соболев отметил, что маршрут поставок в Россию через порт Роттердама был оптимальным для логистических компаний в силу выгоды и сроков доставок. Он указал, что альтернативные маршруты проходят через границы нескольких стран и связаны со сложностями в виде перегруза товара и риска его порчи или потери, а также перехода через контрольно-пропускные пункты (КПП).

«Хочу особенно подчеркнуть, что абсолютное большинство грузов на данной линии Роттердам — Санкт-Петербург не попадали под санкции и доставлялись на абсолютно законных основаниях. Однако в случае негативного сценария и закрытия линии Роттердам — Санкт-Петербург пострадают и они. Логистика начнет уходить на альтернативные маршруты, и есть несколько возможных вариантов», — отметил специалист.

Предприниматель также оценил риски альтернативных вариантов маршрута поставок из Европы в Россию:

Казахстан — сроки поставок составляют 15-20 дней, притом что перевозки через Роттердам занимают около недели;

Турция — поставки дороже в среднем на 50 процентов и занимают до 20 дней;

Грузия — поставки занимают более трех недель и сопряжены с риском автомоблиьных пробок на КПП «Верхний Ларс»;

порты Дальнего Востока — данный вариант является наименее предпочтительным в силу критичных сроков поставок и сопряженных рисков.

5 июня Таможенная служба Нидерландов задержала в порту Роттердама капитана контейнеровоза после обнаружения на борту подсанкционных товаров, предположительно, предназначенных для отправки в Россию. Как утверждается, судно регулярно курсировало между Роттердамом и Санкт-Петербургом.

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