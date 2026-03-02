Раскрыта цель захвата Бельгией якобы связанного с Россией танкера

Юшков: США и ЕС захватами танкеров повышают стоимость перевозки нефти из России

Евросоюз (ЕС) и США периодически захватывают нефтяные танкеры, чтобы таким образом повысить стоимость перевозки энергоносителей. Об этом в беседе со «Взглядом» заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

По его словам, цель Запада состоит в том, чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала.

«У стран Запада не хватит ресурсов захватить весомую часть судов с углеводородами из России. Но им и не обязательно это делать. Достаточно периодически совершать подобные акции, чтобы повышать стоимость перевозки и посреднических услуг», — объяснил Юшков, отметив, что судовладельцы и страховые компании расценивают это как дополнительный риск.

В то же время для России захват танкеров с углеводородами является негативом независимо от происхождения страны. Эксперт обратил внимание на то, что если бы Запад хотел полностью остановить поставки, то ввел бы запрет на покупку российской нефти, однако этого не происходит.

«Смысл именно в удержании высокой стоимости перевозки энергоносителей — чтобы Россия много экспортировала, но мало зарабатывала», — заключил он.

1 марта Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией. Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что судно относится к «теневому флоту».