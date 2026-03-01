Реклама

12:46, 1 марта 2026

Бельгия заявила о перехвате якобы связанного с Россией танкера

Бельгия при поддержке Франции перехватила нефтетанкер, якобы связанный с РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: @FranckenTheo

Бельгия при поддержке французских сил провела операцию по перехвату танкера, якобы связанного с Россией. Об этом в соцсети Х заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Он написал, что в течение последних нескольких часов их вооруженные силы при поддержке французского Министерства обороны захватили нефтяной танкер. По словам Франкена, судно якобы относится к «теневому флоту».

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые могут быть связаны с российским «теневым флотом».

Также ранее индийская береговая охрана захватила три танкера, которые могут быть причастны к контрабанде нефти.

