14:35, 10 февраля 2026Экономика

Страна БРИКС захватила три танкера «теневого флота»

Bloomberg: Индия впервые захватила нефтяные танкеры «теневого флота»
Кирилл Луцюк

Фото: @Indian Coast Guard

Индийская береговая охрана захватила три танкера, которые могут быть причастны к контрабанде нефти. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным агентства, это стало признаком ужесточения мер со стороны Нью-Дели в отношении так называемого «теневого флота». Три судна были задержаны береговой охраной в водах у берегов Мумбаи. По словам источников агентства, Индия пошла на такие шаги первый раз и случилось это на фоне усилий США и Европы по ужесточению контроля за судами, перевозящими нефть, находящуюся под санкциями. Кроме того, Белый дом заставляет Нью-Дели прекратить импорт российской нефти в рамках соглашения о снижении импортных пошлин.

Отмечается, что береговая охрана Индии не обнародовала названия захваченных судов, но опубликовала их фотографии. Эти снимки совпали с изображениями танкеров Chiltern, Asphalt Star и Stellar Ruby.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Алтухова, полный отказ Индии от российской нефти — вопрос времени. Однако это не угрожает экономике РФ, так как у Москвы есть другие рынки сбыта.

