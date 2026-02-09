Реклама

В России отреагировали на отказ Индии от российской нефти

Алтухов: Для экономики России нет угрозы в ограничении поставок нефти в Индию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Полный отказ Индии от российской нефти — вопрос времени, но это не станет угрозой экономике, так как у страны есть другие рынки сбыта, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«[Президент США Дональд] Трамп ведет торговую войну и ищет способы давления на Россию. Полный отказ Индии от российской нефти был вопросом времени, так как США еще летом прошлого года предупреждали Индию о повышении пошлины за покупку сырья у нас, а сама Индия обозначила свою готовность пойти на уступки Вашингтону», — сказал Алтухов.

По его мнению, для экономики России нет угрозы в ограничении поставок нефти Индии, так как у страны есть другие рынки сбыта, где можно увеличивать свое присутствие.

«На мой взгляд, серьезной точкой роста могут стать страны Африки, с которыми уже выстроены отношения, и они не подвержены влиянию США и развязанной Трампом войне», — отметил депутат.

Помимо Африки, у нас сохраняются партнеры в лице Китая, которые занимают первое место по отгрузке нашей нефти, уточнил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не интересуются предложениями о закупке с отгрузкой в марте и апреле. Такое же решение приняла частная Reliance Industries. Ранее все три сократили поставки, но не прервали их полностью.

По словам собеседников агентства, главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары. На прекращении закупок российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который видит в этом ключ к прекращению боевых действий на Украине.

