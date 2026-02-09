Индийские компании начали полностью отказываться от российской нефти

Reuters: Индийские Indian Oil и Bharat Petroleum отказались от нефти из России

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil и Bharat Petroleum полностью отказались от российской нефти и не принимают предложения на закупку с отгрузкой в марте и апреле. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

Такое же решение приняла частная Reliance Industries. Ранее все три сократили поставки, но не прерывали их полностью. Еще в марте они получат часть законтрактованного ранее сырья.

По словам собеседников агентства, главной причиной стало заключение торгового соглашения между Индией и США, что привело к существенному снижению пошлин на индийские товары. На прекращении закупок российской нефти настаивал президент США Дональд Трамп, который видит в этом ключ к прекращению боевых действий на Украине.

Возобновить контракты с российскими поставщиками индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) смогут только по рекомендации правительства, утверждается в материале.

Об отказе Индии от закупок сырья в России при объявлении о сделке сообщил Трамп. Индийские власти не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Между тем трейдеры отмечали, что российские поставщики в надежде увеличить продажи в этом направлении стали предлагать покупателям максимальные скидки. В некоторых случаях они готовы были продавать партии по себестоимости добычи, поскольку заменить индийский рынок будет непросто.

Экспортеры могут попытаться переправить выпадающие партии в Китай, однако там их покупают только независимые НПЗ, емкость которых ограничена. К тому же они также требуют максимальные скидки, пользуясь отсутствием конкуренции. Крупные китайские государственные компании предпочитают других поставщиков.

Ранее стало известно, что индийская береговая охрана задержала три танкера, вовлеченных в контрабанду и подконтрольных «глобальному преступному синдикату». По данным военных, суда «перевозили нефть из регионов, где идут конфликты». Какие регионы имеются в виду, не уточнялось.