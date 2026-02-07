В Индии отказались комментировать заявления США по поставкам российской нефти

Министр торговли Пиюш Гоял отказался комментировать заявления США по нефти из РФ

Министр торговли и промышленности Пиюш Гоял отказался комментировать заявления США, где объясняют отмену 25-процентных пошлин на импорт из Индии с отказом последней от поставок российской нефти. Его слова приводит ТАСС.

С 7 февраля американская сторона отменила тарифы на импорт товаров из Индии, так как страна якобы пообещала перестать закупать российское сырье. Вместе с тем администрация президента Дональда Трампа пообещала принять меры, если Нью-Дели возобновит закупки нефти из России.

На пресс-конференции главе ведомства задали вопрос об указе Трампа, однако он решил не комментировать эту новость.

«На это отреагирует МИД», — пояснил Гоял.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Нью-Дели каких-либо сообщений об отказе от поставок российской нефти. Он также отметил, что в Москве с уважением относятся к двусторонним американо-индийским отношениям и очень внимательно следят за заявлениями Трампа.

В то же время аналитики международного рейтингового агентства Moody's Ratings предупредили, что отказ от импорта российского сырья понесет за собой «разрушительные» последствия для быстрорастущей экономики азиатской страны. Эксперты Kpler также усомнились в скорой реализации такого сценария. По оценке участников рынка, поставки российской нефти в Индию продолжатся как минимум до марта-апреля 2026 года.

