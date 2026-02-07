Реклама

02:59, 7 февраля 2026Мир

Трамп пригрозил одной стране из-за России

Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25 % за возобновление закупок нефти из России
Александра Синицына
Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готова принять меры против Индии в случае, если страна возобновит закупки нефти из России. Среди угроз упоминается в том числе возвращение дополнительных импортных пошлин в размере 25 процентов, говорится в подписанном указе американского лидера, передает ТАСС.

«Если министр торговли [США] решит, что Индия возобновила прямой или непрямой импорт нефти Российской Федерации, то госсекретарь в процессе консультаций с министрами финансов, торговли, внутренней безопасности, представителем США на торговых переговорах <...> вынесет рекомендации относительно того, следует ли мне предпринимать дополнительные действия в отношении Индии и до какой степени», — указано в документе.

С 7 февраля мериканская сторона отменила введенные ранее пошлины в 25 процентов на импорт товаров из Индии, так как страна якобы отказалась от нефти из РФ.

Экспорт российской нефти в Индию просел на 27,1 процента в декабре 2025 года. За месяц доходы отечественных нефтяников от сбыта энергоресурса на важнейший рынок обрушились на миллиард долларов.

