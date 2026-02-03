В Кремле заявили об отсутствии каких-либо сообщений от Индии по поводу нефти

Москва не получала из Нью-Дели каких-либо сообщений об отказе от поставок российской нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий по поводу соответствующего заявления главы Соединенных Штатов Дональда Трампа приводит ТАСС.

Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил об отказе Индии от российской нефти и снижении пошлин на индийские товары. Моди, в свою очередь, подтвердил падение пошлин до 18 процентов, но об отказе от поставок углеводородов из РФ ничего не сказал.

«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», — подчеркнул на фоне этого представитель Кремля.

Он также отметил, что в Москве с уважением относятся к двусторонним американо-индийским отношениям и очень внимательно следят за заявлениями Трампа. «Мы их тщательно фиксируем, анализируем», — сказал Песков, отметив, что не меньшее значение придается развитию продвинутого стратегического партнерства с Индией.