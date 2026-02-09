ToI: Индия задержала три танкера за нефтяную контрабанду

Индийская береговая охрана провела операцию в открытом море по задержанию трех танкеров за нефтяную контрабанду. О пресечении деятельности международной сети контрабанды нефти написала газета Times of India (ToI).

По ее данным, преступная группа занималась перевалкой нефти в международных водах, перевозя дешевую нефть из «охваченных конфликтами регионов» и уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам. После задержания суда сопроводили в порт Мумбаи, чтобы провести ряд дальнейших проверок. Дело передадут правоохранительным органам.

Точной информации о месте отправления танкеров или их принадлежности не поступало.

Российская нефть оказалась в сложном положении в Азии

В аналитической компании Kpler обратили внимание, что более десяти танкеров с партиями российской нефти Urals оказались в сложном положении в Азии, поскольку не могут найти покупателей. По состоянию на 6 февраля у пяти судов был указан статус, свидетельствующий об отсутствии конкретного покупателя или порта разгрузки. Четыре из них встали на якорь у берегов Малайзии, Китая или Дальнего Востока и не имели пункта назначения. Еще шесть — направлялись в Сингапур и Малайзию: скорее всего, в популярное для перевалки сырья место в Южно-Китайском море. Большинство из этих судов загружены партиями Urals, речь идет о 10-12 миллионах баррелей. По оценке Bloomberg, в ближайшее время объем может возрасти, так как неопределенность с поставками в Индию сохраняется.

Фото: Norlys Perez / Reuters

Одновременно взлетел импорт Urals со стороны китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), но эксперты не уверены, что те смогут переварить весь новый объем. Вместе с тем государственные НПЗ Китая избегают закупок в России из-за угрозы санкций. На этом фоне стоимость российской нефти для Индии и Китая рухнула до минимумов.

Трамп объявил об отказе Индии от российской нефти

В декабре 2025 года Индия резко снизила закупки российской нефти. За отчетный период экспорт в эту страну опустился до 2,7 миллиарда долларов в денежном выражении. Достигнутый результат оказался на 15 процентов ниже в сравнении с тем же периодом 2024 года. В сравнении с ноябрьским показателем поставки сократились на 27,1 процента.

В начале февраля президент США Дональд Трамп после разговора с премьером Индии Нарендрой Моди заявил об отказе Индии от российской нефти и снижении пошлин на индийские товары. Моди, в свою очередь, подтвердил падение пошлин до 18 процентов, но об отказе от поставок углеводородов из РФ ничего не сказал.

7 февраля США отменили введенные ранее 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии. Это произошло после того, так как Нью-Дели якобы отказался от нефти из РФ. При этом в Вашингтоне пригрозили, что в случае возобновления закупок российской нефти для Индии могут наступить неприятные последствия.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В то же время аналитики международного рейтингового агентства Moody's Ratings предупредили, что отказ от импорта российского сырья понесет за собой «разрушительные» последствия для быстрорастущей экономики азиатской страны. Эксперты Kpler также усомнились в скорой реализации такого сценария. По оценке участников рынка, поставки российской нефти в Индию продолжатся как минимум до марта-апреля 2026 года.