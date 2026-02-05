Россия начала предлагать Китаю максимальные скидки на нефть

Reuters: Скидки на российскую нефть для покупателей из Китая достигли максимума

На этой неделе российские экспортеры нефти пошли на дополнительное увеличение скидок для покупателей из Китая в связи с неопределенностью с объемами поставок в Индию. Об этом со ссылкой на данные трейдеров пишет Reuters.

Дисконт на основной российский экспортный сорт Urals, который поставляется из портов в европейской части страны и ранее не доходил до Китая, вырос до 12 долларов за баррель. В то же время скидка на премиальный сорт ESPO, отгружаемый из портов Дальнего Востока, выросла с 7-8 долларов за баррель до 9 долларов.

Очередное падение цен совпало по времени с объявлением президента США Дональда Трампа о заключении торговой сделки с Индией. Глава Белого дома утверждает, что Нью-Дели согласился отказаться от закупок российской нефти, что, по его мнению, поспособствует остановке боевых действий на Украине.

Индийская сторона не подтвердила эту информацию, но аналитики считают, что закупки могут остаться на текущем низком уровне. Если в июне прошлого года Индия закупала около двух миллионов баррелей российской нефти в сутки, то в январе этот показатель рухнул почти в два раза — до 1,1 миллиона баррелей.

Между тем морские поставки нефти в Китай, напротив, выросли до рекордных 1,7 миллиона баррелей в сутки. В качестве покупателей выступают независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые могут игнорировать угрозу санкций США. В том числе они могут заменять российской нефтью сырье из Венесуэлы, которая на фоне ареста американцами президента Николаса Мадуро меняет свою политику в области добычи и экспорта нефти.

Вместе с тем эксперты отмечают, что российские поставки, возможно, уже приблизились к пику, если закупать сырье не согласятся госкомпании. Но эти предприятия предпочитают держаться в стороне от сырья, несущего санкционные риски. В результате экспортеры из России могут быть вынуждены бороться друг с другом и снижать цены.

Ранее сообщалось, что Россия резко увеличила скидки на нефть для Индии, но до сих пор не известно, достаточны ли они для индийских НПЗ. В ряде случаев стоимость партий без учета транспортировки и других услуг уже сравнялась с себестоимостью добычи.

На этом фоне нефтегазовые доходы российского бюджета в январе обвалились до минимальных с лета 2020 года 393,3 миллиарда рублей. В феврале Минфин ожидает сохранения тенденции. Прогноз по недобору до базового уровня доходов превышает 200 миллиардов рублей.