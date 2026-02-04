Реклама

Экономика
15:45, 4 февраля 2026Экономика

Россия увеличила скидки на нефть для Индии

Bloomberg: Скидки на российскую нефть для покупателей из Индии резко выросли
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За последние десять дней скидки на российскую нефть для покупателей из Индии ускорили рост, и теперь основной экспортный сорт Urals с учетом поставки и других расходов обходится для них уже на 11 долларов за баррель дешевле, чем сорт Brent. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Argus сообщает Bloomberg.

Между тем по-прежнему неизвестно, достаточный ли это уровень для того, чтобы вызвать интерес у местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на фоне угрозы санкций со стороны США и заключения торгового соглашения между двумя странами с понижением пошлин.

До 22 января скидка в среднем составляла 9,15 долларов. Нынешний уровень дисконта как минимум в три раза выше, чем до введенных в ноябре прошлого года ограничительных мер в отношении крупнейших российских экспортеров со стороны Вашингтона. По оценке Financial Times, без учета транспортных расходов сырье уходит в Индию уже по цене 22-25 долларов за баррель, что едва покрывает себестоимость добычи.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала боевых действий на Украине. Однако в последние месяцы она сократила закупки с максимальных двух миллионов баррелей в сутки до 1,2 миллиона.

Аналитики Kpler полагают, что полностью страна от поставок из России не откажется, но импорт сохранится на уровне 1,1-1,3 миллиона баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что в рамках торговой сделки Индия остановит импорт российской нефти. В свою очередь, индийский премьер Нарендра Моди не подтвердил эту информацию, а в Кремле указали, что ничего не знают о каком-либо прекращении сотрудничества в области нефти.

Ранее Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе рухнули до минимума с 2020 года, когда нефтяной рынок рухнул из-за пандемии COVID-19. В результате объем продаж золота и иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ближайший месяц достигнет исторического максимума.

