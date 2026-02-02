Трамп заявил об обещании Индии перестать покупать нефть у России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал президенту США Дональду Трампу прекратить импорт российской нефти. Об этом глава Белого дома сообщил по итогам беседы с индийским лидером.

По словам Трампа, Моди также согласился серьезно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Президент Соединенных Штатов уверен, что достигнутая договоренность обеспечит завершение конфликта на Украине.

Наши прекрасные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые действуют, чего нельзя сказать о большинстве

Дональд Трамп президент США

Кроме того, руководители двух стран договорились о торговом соглашении, в соответствии с которым США снизят тарифы на индийский импорт с 25 до 18 процентов. Нью-Дели, в свою очередь, пошел на обнуление тарифных барьеров в отношении американской продукции.

По словам Трампа, Индия закупит американской энергетической, технологической, сельскохозяйственной, угольной продукции и многих других товаров более чем на 500 миллиардов долларов.

Фото: Amit Dave / Reuters

В августе 2025 года Трамп объяснял необходимость пошлин против страны — участницы БРИКС тем, что Индия покупает российскую нефть и не пускает при этом на свой рынок американские товары. В Белом доме называют условием торговой сделки отказ Индии от российских углеводородов.

Индия ищет новые источники поставок нефти

С начала года Россия существенно увеличила скидки на нефть при поставках в Индию ради того, чтобы сохранить спрос в условиях санкций США. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times. В результате без учета транспортных расходов некоторые партии уже продаются по 22-25 долларов за баррель, что едва покрывает себестоимость добычи. Если исключить период пандемии COVID-19, то в последний раз Россия продавала нефть так дешево в 2003 году. По оценкам собеседника издания, если США еще больше ужесточат санкции, то поставки по трубопроводам останутся единственным способом продажи российской нефти.

На этом фоне Индия все активнее диверсифицирует источники импорта нефти. Очередным ударом по российским поставкам в эту страну стал вступивший в силу 21 января европейский запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. На этом фоне российские компании увеличили поставки в Китай, однако и там партии российского сырья торгуются на беспрецедентно низком уровне. Если в августе Urals продавался с премией в один доллар к Brent, то на прошлой неделе скидка достигла десяти долларов за баррель.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil через трейдеров уже переключается на нефть марок Murban и Upper Zakum (ОАЭ), Hungo и Clove (Ангола), Buzios (Бразилия). Также нефтепереработчик приобретал сырье в Колумбии и Эквадоре.

Еще один нефтяной гигант из Индии Reliance Industries начал переговоры с США по поводу закупки нефти у Каракаса сразу после того, как американский спецназ арестовал президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Источники в отрасли утверждают, что для компании особенно удобны тяжелые сорта нефти, которые добывает Венесуэла, но из-за американских санкций в прошлые годы поставки были свернуты. После начала боевых действий на Украине Reliance стала крупнейшим в Индии импортером российской нефти из-за значительных дисконтов на нее.