Экономика
10:19, 23 января 2026Экономика

Названа новая проблема для торговли российской нефтью

«Ъ»: Стоимость транспортировки российской нефти возрастет из-за санкций ЕС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вступивший в силу 21 января запрет Евросоюза на импорт топлива, произведенного из российской нефти за пределами России, станет новой проблемой для экспортеров, так как повысит стоимость транспортировки партий до покупателя. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Санкции были прописаны еще в 18-м пакете, утвержденном в июле 2025 года. В первую очередь они направлены на прекращение поставок из Индии и Турции, которые активно скупали российскую нефть для продажи продуктов нефтепереработки в Европу.

Аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) отмечают, что новые условия ограничивают для танкеров, задействованных в перевозках российской нефти, возможность забирать на обратном пути светлые нефтепродукты из Индии, Омана и Кувейта для разгрузки в Европе. Такая практика давала им дополнительный заработок, а значит, позволяла снижать тарифы.

Теперь компаниям, задействованным в перевозках, придется перестраивать логистику, а танкеры пойдут на холостом пути. Поскольку расходы на маршрут от этого не изменятся, то ставки для российских грузоотправителей вырастут.

Впрочем, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков напоминает, что контролировать происхождение нефтепродуктов довольно сложно, и вряд ли Евросоюз займется тотальным выяснением «родословной» бензина и дизельного топлива. Таким образом, рост ставок случится скорее из-за политических рисков, нежели из-за практического удорожания поставок.

Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин напомнил, что перестройка логистики ранее занимала несколько месяцев, поэтому оценить эффект от изменений можно будет не раньше этого срока.

Ранее сообщалось, что цены на российскую нефть Urals для Китая упали до минимальных значений на фоне существенного сокращения ее импорта Индией. На последнее обстоятельство влияют как санкции США, так и возможные трудности с поставками продуктов нефтепереработки в Европу.

