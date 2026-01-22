Стоимость российской нефти в Китае рухнула

Bloomberg: Китай начал покупать российскую нефть с рекордными скидками

Из-за существенного сокращения поставок в Индию, что связано с санкциями США, стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals с продажей покупателям из Китая рухнула до беспрецедентно низкого уровня. Об этом со ссылкой на источники, участвующие в торговле, сообщает Bloomberg.

Если в августе Urals продавался с премией в один доллар к Brent, то на этой неделе дисконт составляет уже десять долларов за баррель. При этом экспорт Urals идет через порты европейской части России, то есть стоимость доставки отнимает более значительную часть дохода.

Несмотря на заинтересованность Китая в освободившихся российских баррелях, общий объем нефти Urals, находящейся на танкерах, превысил 13 миллионов баррелей, что является самым высоким уровнем как минимум за последнее десятилетие. Почти половина этого объема находится в Аравийском море, а пятая часть — в Сингапурском проливе и Желтом море.

В декабре экспорт российской нефти в Индию сократился до самого низкого уровня более чем за три года. Одновременно, подсчитали в Kpler, китайский импорт Urals вырос до рекордных 400 тысяч баррелей в сутки.

Ранее Минфин России сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в прошлом году упали почти на четверть, до 8,48 триллиона рублей, что стало минимумом с 2020 года.

Предварительно, январский результат окажется хуже декабрьского из-за заметного сокращения морского экспорта, а также дальнейшего падения стоимости российской нефти.