Экономика
11:19, 15 января 2026Экономика

Поставки российской нефти по морю рухнули

ЦЦИ: Экспорт российской нефти по морю в январе упал до 280 тысяч тонн в сутки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В первые 11 дней января морской экспорт российской нефти рухнул на треть, с 455 тысяч тонн в сутки до 280 тысяч. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет «Коммерсантъ».

В том числе в первые две недели года на 58 процентов, если судить по данным сервисов, отслеживающих маршруты танкеров, упала отгрузка в Индию. Основными причинами такой ситуации, говорится в обзоре организации, стали плохие погодные условия у порта Новороссийск и увеличением времени простоя судов в портах в ожидании разрешения на швартовку.

В ЦЦИ не исключают, что дополнительно на экспорт давит растущая стоимость транспортировки сырья теневым флотом. К этому привели атаки на танкеры в Черном море и захват силами США нескольких судов, идущих под российским флагом, по подозрению в нарушении санкций.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов считает, что риски ведут к увеличению дисконтов. По данным Argus, которые использовались в докладе ОПЕК, в декабре средняя стоимость российского сорта Urals составила 35,6 доллара за баррель, что на 5,5 доллара ниже, чем в ноябре. Дисконт Urals к Brent увеличился с 22,5 доллара за баррель до 27,1 доллара.

Между тем в декабре, первом полном месяце действия санкций США в отношении крупнейших российских экспортеров, отгрузка российской нефти по морю выросла на 9,3 процента к ноябрю, хотя и осталась ниже, чем в октябре и сентябре. Такой уровень привел к накоплению объемов нефти на танкерах, что снижает экспортные возможности.

По данным ОПЕК, в декабре 2025 года добыча нефти в России упала на 73 тысячи баррелей в сутки, до 9,304 миллиона баррелей, что на 270 тысяч меньше допустимого в рамках квот уровня.

