Снижение добычи нефти в России подтвердили

ОПЕК: В декабре добыча нефти в России снизилась на 73 тысячи баррелей в сутки

В декабре 2025 года добыча нефти в России составила 9,304 миллиона баррелей в сутки, что на 73 тысячи баррелей меньше, чем в ноябре. Об этом говорится в докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает РИА Новости.

Предельный уровень добычи в рамках квот ОПЕК+ для России составляет 9,574 миллиона баррелей в сутки, на 270 тысяч больше, чем реальный объем.

Ранее о снижении добычи нефти в России в декабре на 100 тысяч баррелей в сутки со ссылкой на источники, знакомые с данными правительства, сообщил Bloomberg. По его оценке, производство упало до 9,326 миллиона баррелей в сутки. Главными причинами названы продолжение атак беспилотников на нефтяную и нефтеперерабатывающую российскую инфраструктуру и рост проблем с экспортом из-за санкций США.

Официальные данные по добыче, экспорту и производству нефтепродуктов российские власти не предоставляют. Публичными остаются сведения о нефтегазовых доходах за месяц. Тем не менее первая в году публикация такой информации перенесена Минфином на неопределенный срок.

Помимо этого, Минэкономразвития сообщило о падении в декабре среднего уровня цены российской нефти Urals, применяемой для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), до 39,18 доллара за баррель. Это более чем на пять долларов ниже, чем в ноябре.