Добыча нефти в России упала до минимума за полтора года

Bloomberg: Добыча нефти в России в декабре сократилась до минимума за 18 месяцев

По итогам декабря добыча нефти в России сократилась более чем на 100 тысяч баррелей с сутки, до 9,326 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с данными федерального правительства, пишет Bloomberg.

Такой результат стал минимумом за последние 18 месяцев. Кроме того, он на 250 тысяч баррелей в сутки ниже, чем разрешено России в рамках квот ОПЕК+.

Агентство отмечает, что падение происходит на фоне продолжения атак беспилотников на нефтяную и нефтеперерабатывающую российскую инфраструктуру, а также увеличения проблем с продажей нефти на экспорт.

После санкций США в отношении крупнейших экспортеров сырья, некоторые покупатели начали отказываться от приобретения партий, из-за чего те скапливаются в море, а переработка нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) была ниже сезонного уровня.

До декабря добыча нефти в России росла, хотя увеличение было все менее выраженным. Официальные статистические данные по этому вопросу не публикуются с 2022 года, из-за чего рынок ориентируется на неофициальные данные из авторитетных источников.

В соответствии с последним прогнозом инвестиционного банка Goldman Sachs, к концу 2026 года стоимость нефти марки Brent упадет до 54 долларов за баррель, а марки WTI — до 50 долларов. Помешать этому, полагают аналитики, может реализации геополитических рисков в России, Венесуэле или Иране.