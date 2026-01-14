Нефтегазовые доходы России не смогли подсчитать

Минфин отложил публикацию данных о нефтегазовых доходах России и продаже валюты

Министерство финансов России отложило публикацию сведений о фактическом поступлении нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам декабря и, соответственно, покупке или продажи валюты в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе объяснили задержку «завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года». Данные обещают опубликовать в ближайшие дни, но точная дата не называется.

Традиционно ведомство публикует отчет на третий рабочий день каждого месяца. К такому сроку, в числе прочего, привязана покупка или продажа валюты Центробанком. До 15 января включительно Минфин передает регулятору валюты на 5,6 миллиарда рублей, а с пятницы, 16 января, сумма должна измениться на основании новых данных.

Ранее ведомство не допускало таких задержек. Если данные не появятся в четверг, то движение валюты в рамках бюджетного правила остановится.

В декабрьском прогнозе Минфин ожидал, что нефтегазовые доходы отстанут от базового уровня на 137,6 миллиарда рублей из-за сокращения снижения цен на сырье и сложности с продажами, связанные с последними санкциями США в отношении российских нефтяных компаний.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники (официальная информация не раскрывается) выяснил, что в декабре добыча нефти в России сократилась более чем на 100 тысяч баррелей с сутки, до 9,326 миллиона баррелей, что стало минимумом за последние 18 месяцев.

В свою очередь, Минэкономразвития сообщило о падении в декабре среднего уровня цены российской нефти Urals, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), до 39,18 доллара за баррель. Это более чем на пять долларов ниже, чем в ноябре.