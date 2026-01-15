Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

Нефтегазовые доходы России упали в 2025 году до минимальных с 2020-го 8,48 триллиона, следует из опубликованных Минфином РФ данных.

В 2024 году показатель составил 11,13 триллиона рубля, в 2023-м — 8,82 триллиона, в 2022-м — 11,59 триллиона, в 2021-м — 9,06 триллиона.

Нефтегазовые доходы оказались меньше изначально планировавшихся, как и ожидали власти на фоне снижения цен на нефть и значительного укрепления рубля в прошлом году.

Уже в мае, при внесении поправок в федеральный бюджет, показатель прогнозировался на сопоставимом с итоговым уровнем 8,32 триллиона рублей. В 2026 году власти рассчитывают получить нефтегазовые доходы в размере 8,92 триллиона рублей.