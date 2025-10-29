Силуанов объяснил увеличение дефицита бюджета

Силуанов: Бюджет изменили в связи с корректировкой показателей макроэкономики

Корректировка показателей федерального бюджета на 2025 год, предусматривающая в том числе увеличение его дефицита, связана с уточнениями ряда макроэкономических показателей, а также потребностями оборонной безопасности, рассказал на заседании Совета Федерации глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

«Более высокой стала ставка, чем мы изначально планировали, чуть снизились цены на нефть, и укрепился курс по сравнению с первоначальным прогнозом», — объяснил министр. Также он сообщил, что были удовлетворены в полном объеме дополнительные запросы силовых ведомств.

Согласно поправкам, одобренным 29 октября Советом Федерации, а 21 октября — Госдумой, дефицит бюджета вырос с 3,79 до 5,74 триллиона рублей, составив 2,6 процента ВВП. В результате доходы РФ составят 36,56 триллиона рублей, расходы — 42,82 триллиона.

Параметры бюджета на текущий год меняются уже во второй раз. До этого по предложению Минфина в мае-июне уровень его дефицита повысили с 1,173 до 3,792 триллиона рублей, или 1,7 процента ВВП.