Госдума одобрила поправки об увеличении дефицита бюджета

Госдума приняла закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год

Госдума одобрила во втором и в третьем чтениях правительственный законопроект о корректировке федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий, в частности, увеличение дефицита с 3,79 до 5,74 триллиона рублей, до 2,6 процента ВВП. Об этом сообщает «Интерфакс».

Параметры главного финансового документа страны уточняются изменениями с учетом текущей макроэкономической ситуации, исполнения бюджета за период с января по август, отмечается в материале. В результате доходы РФ составят 36,56 триллиона рублей, расходы — 42,82 триллиона.

Параметры бюджета на текущий год меняются уже во второй раз. До этого по предложению Минфина в мае-июне уровень его дефицита повысили с 1,173 до 3,792 триллиона рублей или 1,7 процента ВВП.

О том, что дефицит бюджета «возможно, будет выше 1,7 процента» в начале сентября российским информагентствам рассказал источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок. До этого собеседники «Ведомостей» предполагали, что в рамках запланированной корректировки бюджета госрасходы могут повысить на 3-5 триллионов рублей при корректировке доходов в пределах 0,5 триллиона.

Как отмечал эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев, рост дефицита, итоговый уровень которого он прогнозировал «в пределах 2,5 процента ВВП по итогам года», сложится не только за счет продолжающегося снижения нефтегазовых доходов страны, но и в результате увеличения госрасходов.