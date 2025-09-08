Экономика
10:01, 8 сентября 2025Экономика

Спрогнозирован дефицит федерального бюджета по итогам года

В ЦМАКП ожидают дефицит федерального бюджета на уровне 2,5 % ВВП по итогам года
Дмитрий Воронин
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в росте дефицита федерального бюджета «ничего страшного нет» свидетельствует о том, что по итогам года показатель окажется выше установленных на данный момент уровней, считает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев. Его мнение приводят «Ведомости».

По словам специалиста, разрыв сложится не только за счет продолжающегося снижения нефтегазовых доходов страны, но и в результате увеличения госрасходов. «Превышение плана составит от пяти до шести триллионов рублей, общий размер дефицита будет в пределах 2,5 процента ВВП по итогам года», — спрогнозировал Аблаев.

В ходе пленарного заседания ВЭФ Путин 5 сентября Путин отметил, что рост расходов бюджета связан с планами инфраструктурного развития, в том числе на Дальнем Востоке, а также другими важными статьями главного финдокумента России. Указав, что в правительстве допускают увеличение дефицита, глава государства подчеркнул, что уровень долговой нагрузки РФ «является не просто приемлемым, он является низким, а это гарантирует стабильность работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы в том числе».

О том, что дефицит бюджета в 2025 году может превысить заложенные текущие уровни и, «возможно, будет выше 1,7 процента», в начале прошлой недели российским информагентствам сообщил источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок. По предложению Минфина ранее его повысили с 1,173 до 3,792 триллиона рублей.

В августе собеседники «Ведомостей» предполагали, что в рамках запланированной на осень второй в 2025 году корректировки бюджета госрасходы могут повысить на 3-5 триллионов рублей при корректировке доходов в пределах 0,5 триллиона, что, соответственно, приведет к росту дефицита.

