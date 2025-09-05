Экономика
00:01, 5 сентября 2025Экономика

Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?

Вице-президент «Опоры России» Пищальников заявил о давлении на ЦБ из-за ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетНаселение России:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится в пятницу, 12 сентября. Его результат аналитики считают одним из самых непредсказуемых, поскольку противоречия между двумя противоположными подходами за лето значительно усугубились, а найти между ними консенсус очень сложно.

С одной стороны, снижение позволит надеяться на некоторое улучшение условий по ипотеке и кредитам для физических лиц и предприятий, с другой, ставки по депозитам также пойдут вниз, а рост спроса со стороны населения может привести к новому витку инфляции.

Промышленность и банки пугают экономическим спадом

Главными сторонниками снижения ставки остаются промышленные предприятия, которые жалуются на слишком дорогие заемные деньги и сталкиваются с невозможностью обслуживать взятые ранее кредиты. Так, глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов подчеркнул, что аграриям необходимы средства для закупки оборудования и инвестиционных проектов, без которых нарастить производство не получится.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подчеркнул, что уже в сентябре ставка должна опуститься до 16 процентов, чтобы далее пойти в сторону 10–12 процентов. Такой средний уровень он считает приемлемым на 2026 год.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф согласен с тем, что экономика России оживет только в случае, когда ключевая ставка опустится до 12 процентов или ниже, а пока что фаза охлаждения продолжается. Он предупредил, что промедление со снижением чревато затяжной стагнацией, после которой восстановить рост будет гораздо сложнее.

Вице-президент бизнес-объединения «Опора России» Дмитрий Пищальников полагает, что давление от правительства, предпринимателей и общества достигло той точки, когда Центробанк больше не может игнорировать складывающуюся тяжелую ситуацию.

«Чем ниже ключевая ставка, тем больше денег экономит федеральный бюджет — снижение даже на один процентный пункт ключевой ставки сберегает для бюджета 200 миллиардов рублей», — заявил он.

Аналитики не верят в быстрое снижение ставки

Последний макроэкономический опрос аналитиков, проведенный Банком России с 29 августа по 2 сентября, показал, что в оставшиеся месяцы они ожидают снижения среднего уровня ставки только до 16 процентов.

Таким образом, речь идет либо о снижении ставки на один процентный пункт с нынешних 18 процентов на каждом заседании, либо об удержании уровня в 16 процентов на протяжении четырех месяцев. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает первого варианта. По его мнению, к концу года ставка опустится до 15 процентов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов не исключил, что уже в сентябре ставку снизят до 16 процентов, но напомнил, что объективных предпосылок для продолжения процесса нет.

Во-первых, даже скорректированный прогноз ЦБ по ставке предусматривает среднее ее значение в 2025 году в диапазоне 18,8–19,6 процента, а во-вторых, зафиксированное в августе снижение цен носит все же сезонный характер и будет компенсировано.

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака предположил, что ниже 16 процентов к концу года ставка не опустится, потому что никто не сможет сказать, какой инфляция будет осенью. Например, в прошлом году именно в последние месяцы года рост цен начал существенно опережать все прогнозы.

Противники смягчения денежно-кредитной политики предупреждают об ускорении инфляции

Главным аргументом тех, кто призывает аккуратнее относиться к резкому смягчению денежно-кредитных условий, остается угроза возобновления роста цен, обуздать который удалось только этим летом. Например, Telergam-канал MMI указал, что всплеск автокредитов в последние два месяца позволяет предположить скорое исчерпание запасов техники на складах, что приведет к резкому росту цен на автомобили.

Что касается наблюдаемой дефляции, то ее аналитики связывают исключительно с сезонными факторами, ожидая, что осенью ситуация развернется в обратную сторону.

Зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, в свою очередь, заметил, что рост инфляции ударит не только по населению, но и по бюджету. Ведь в этом случае придется увеличивать большое количество социальных расходов, пересматривать программы помощи, что может свести на нет всякую выгоду от роста экономики и даже ухудшить ситуацию.

До этого он напоминал, что говорить о дефляции можно только по итогам года, а призывать к снижению ставки на фоне традиционного летнего снижения цен на овощи и фрукты не слишком уместно.

Центробанк пока не реагирует на давление со стороны промышленности

Регулятор сталкивается с нарастающими требованиями реального сектора экономики снизить ставку в течение последнего года, но пока не поддается давлению. Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, дешевые заемные деньги любой ценой выгодны только отдельным участникам рынка, а пострадают от этого самые социально незащищенные слои населения.

Решение о снижении ставки, принятое в июне и июле, нельзя считать уступкой бизнесу. Дело в том, что основным параметром, определяющим жесткость условий, является реальная ставка — ключевая ставка за вычетом инфляции. А она с учетом замедления роста цен практически не изменилась. На это же в сентябре указал и Герман Греф, назвавший реальную ставку в России одной из самых высоких в мире.

Аргументы в пользу устойчивости позиции регулятора дает и последний комментарий президента страны Владимира Путина. В конце августа на совещании с членами правительства он уклончиво отреагировал на намек министра финансов Антона Силуанова о необходимости снижения ключевой ставки для сохранения устойчивого роста.

«Все время идет дискуссия среди экспертов, в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки, состояния дел в промышленности, в реальном секторе экономики», — объяснил он, подчеркнув, что следует учитывать наличие множества нюансов, связанных с обеспечением экономического роста.

Резко снижать ставку мешают проблемы бюджета и настроения населения

Насторожить Банк России, помимо роста кредитов, могут как минимум два фактора. Первый связан с инфляционными ожиданиями населения и наблюдаемой инфляцией. Оба показателя в августе выросли, что связывают с резким повышением тарифов ЖКХ в июле. Однако вне зависимости от того, что стало причиной, сам факт таких настроений в обществе остается существенно проинфляционным фактором.

Другим обстоятельством остается неопределенность с планами правительства. Дефицит бюджета с января по июль уже достиг 4,88 триллиона рублей, что на триллион выше, чем запланировано по итогам всего года, а нефтегазовые доходы в августе продолжают падение.

Кризисные явления во многих областях экономики могут потребовать срочных бюджетных вливаний, что приведет к дополнительному росту дефицита и неизбежно отразится на инфляции. Кроме того, в случае резкого роста планов по расходам бюджета на следующий год Центробанку придется пересматривать стратегию и менять ориентиры.

В опубликованных регулятором 2 сентября «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов» такой сценарий назван проинфляционным. Он предполагает, что ЦБ придется усилить борьбу с ростом цен из-за наращивания расходов федерального бюджета, а главным инструментом остается повышение ставки. В базовом сценарии правительство сумеет удержать расходы под контролем, но говорить об этом пока рано.

В кризисном сценарии от Центробанка ВВП России упадет вместе с ростом ставки и инфляции. Для него должны сложиться определенные внешние условия, вероятность которых в регуляторе считают низкой.

