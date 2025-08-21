Названы причины роста инфляционных ожиданий россиян

Аналитик Попцова: Инфляционные ожидания выросли из-за стоимости ЖКХ и бензина

Усиление инфляционных ожиданий россиян, как и еще более значительный рост показателя наблюдаемой инфляции, связаны с разовым эффектом июльской индексации тарифов ЖКХ. Так считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова, с комментарием которой ознакомилась «Лента.ру».

Другой возможной причиной динамики показателя эксперт назвала рост цен на бензин. При этом она, как и некоторые другие специалисты, предположила, что рост инфляционных ожиданий не повлияет на решение ЦБ по ставке, которую, как ожидается, в следующем месяце могут снизить до 16 процентов годовых.

В качестве иллюстрации временности влияния тарифов ЖКХ на ожидания населения по поводу роста цен Попцова указала на то, что у респондентов со сбережениями инфляционные ожидания остались в августе на прежнем уровне в 11,9 процента, а оценка наблюдаемой инфляции выросла только на 0,3 процентных пункта (п.п.), до 14,2 процента против 1,1 п.п. в целом.

По ее словам, более репрезентативными станут именно сентябрьские данные, когда появится возможность оценить влияние ряда факторов, включая недельное снижение роста цен, стабильность курса рубля и отсутствие эффекта от роста коммунальных платежей.

Официальная инфляция в РФ в июле замедлилась в 74 из 89 регионов. К 18 августа ее годовой уровень опустился ниже 8,5 процента.