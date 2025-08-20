Рост инфляционных ожиданий россиян сочли не столь важным для решения ЦБ по ставке

Эксперт Донец: Рост инфляционных ожиданий слабо повлияет на решение ЦБ по ставке

Рост инфляционных ожиданий граждан до 13,5 процента, о котором 20 августа сообщили в Банке России, не станет решающим фактором при принятии решения по ключевой ставке в сентябре, считает главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

Эксперт сочла увеличение показателя, поднявшегося к уровню июня и июля на 0,5 процентных пункта (п.п), временным, связав динамику с влиянием индексации тарифов ЖКХ, отразившуюся в счетах «только в этом месяце». Она, в частности, напомнила, что в прошлом августе ожидания населения по поводу роста цен также выросли на 0,5 п.п., но сразу откатились (12,4 процента в июле, 12,9 процента — в августе и 12,5 процента — в сентябре — примечание «Ленты.ру»).

При этом, как стало известно на этой неделе, прямые оценки компаниями инфляции на три месяца вперед снизились в России до двухлетнего минимума, отмечает Донец, по-прежнему ожидающая снижения ставки в следующем месяце еще на 2 п.п., то есть до 16 процентов годовых.

Помимо инфляционных ожиданий, в августе выросла и наблюдаемая россиянами инфляция. Показатель прибавил 1,1 п.п., подскочив до максимальных с марта 16,1 процента.