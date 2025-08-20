Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 20 августа 2025Экономика

Рост инфляционных ожиданий россиян сочли не столь важным для решения ЦБ по ставке

Эксперт Донец: Рост инфляционных ожиданий слабо повлияет на решение ЦБ по ставке
Дмитрий Воронин
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рост инфляционных ожиданий граждан до 13,5 процента, о котором 20 августа сообщили в Банке России, не станет решающим фактором при принятии решения по ключевой ставке в сентябре, считает главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

Эксперт сочла увеличение показателя, поднявшегося к уровню июня и июля на 0,5 процентных пункта (п.п), временным, связав динамику с влиянием индексации тарифов ЖКХ, отразившуюся в счетах «только в этом месяце». Она, в частности, напомнила, что в прошлом августе ожидания населения по поводу роста цен также выросли на 0,5 п.п., но сразу откатились (12,4 процента в июле, 12,9 процента — в августе и 12,5 процента — в сентябре — примечание «Ленты.ру»).

При этом, как стало известно на этой неделе, прямые оценки компаниями инфляции на три месяца вперед снизились в России до двухлетнего минимума, отмечает Донец, по-прежнему ожидающая снижения ставки в следующем месяце еще на 2 п.п., то есть до 16 процентов годовых.

Помимо инфляционных ожиданий, в августе выросла и наблюдаемая россиянами инфляция. Показатель прибавил 1,1 п.п., подскочив до максимальных с марта 16,1 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

    Финский биатлонист предстанет перед судом за выстрел в человека

    Врач раскрыла секрет стройности и молодости 43-летней Натальи Подольской

    В ВСУ пожаловались на эффективный способ борьбы российских войск с аэроразведкой

    Колумбийскому наркобарону Карлосу запросили большой срок в России

    Замглавы «Ельцин Центра» репостнула сообщение дочери Ельцина и поплатилась. Что было в тексте и какое наказание последовало?

    Ехавшая в поезде с детьми россиянка впала в кому из-за инсульта

    Ида Галич прокляла и обматерила укравших ее аккаунт «террорюг»

    Москвичей позвали посмотреть на банан

    В Европе назвали главную жертву разрыва отношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости