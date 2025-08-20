Инфляционные ожидания россиян перешли к росту

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,5 процента в августе

В августе 2025 года инфляционные ожидания россиян вновь перешли к росту после снижения в июне. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ», опубликованные на сайте Центробанка (ЦБ).

Инфляционные ожидания россиян — это прогнозы, которые делают граждане относительно будущего уровня темпов роста потребительских цен в стране. В опросе приняли участие совершеннолетние россияне из разных регионов. Интервью проводились по месту жительства респондентов в режиме face-to-face.

В начале последнего летнего месяца инфляционные ожидания населения увеличились на 0,5 процентного пункта (п.п.) в сравнении с июльским показателем. В июне оценки граждан находились на уровне в 13 процентов. Наблюдаемая инфляция, в свою очередь, выросла на 1,1 п.п. — с 15-ти в июле до 16,1 процента в начале августа.

Таким образом, оценки россиян касательно актуальной годовой инфляции в стране резко разошлись с официальной статистикой. По данным Росстата, к 11 августа темпы роста потребительских цен в стране замедлились до 8,55 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года.

К середине последнего месяца лета, отмечал ЦБ, инфляция разогналась до 8,8 процента. Таким образом, разница в оценках ведомств и населения оказалась почти двукратной. Резкое расхождение фиксируется в том числе на фоне планового повышения тарифов ЖКХ. С 1 июля 2025 года их подняли в среднем на 11,9 процента.

