Банк России заявил об ускорении роста цен

ЦБ: В июле рост цен ускорился из-за индексации коммунальных тарифов

За последние 12 месяцев цены в России выросли на 8,8 процента. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

В июне данный показатель был немного больше — 9,4 процента. При этом рост цен за месяц в июле временно ускорился из-за индексации коммунальных тарифов.

Как подчеркивает регулятор, июльские значения годовой инфляции, несмотря на снижение, все еще значительно превышали целевой показатель. В свою очередь, Банк России проводит денежно-кредитную политику, направленную на возвращение годовой инфляции к четырем процентам в 2026 году и ее сохранение вблизи этого уровня в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что с 5 по 11 августа годовая инфляция в России замедлилась до 8,55 процента. Неделей ранее темпы роста потребительских цен были на уровне в 8,77 процента.

Кроме того, в марте-июне 2025 года в России вдвое снизилось количество регионов с двузначной инфляцией: с 57 до 36.