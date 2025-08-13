В России замедлился рост цен

Росстат: Годовая инфляция в России замедлилась до 8,55 процента к 11 августа

С 5 по 11 августа годовая инфляция в России замедлилась до 8,55 процента, что все еще более чем вдвое опережает установленный Центробанком (ЦБ) таргет в 4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Для сравнения, неделей ранее темпы роста потребительских цен в стране находились на уровне в 8,77 процента. Таким образом, за семь дней годовая инфляция в РФ сократилась на 0,22 процентного пункта (п.п.). В недельном выражении розничные цены снизились на 0,08 процента. «На потребительском рынке дефляция продолжилась», — отметили в ведомстве.

В продовольственном сегменте розничные цены сократились в среднем на 0,26 процента. Заметный спад Росстат отметил в сфере плодоовощной продукции. Там недельное снижение составило 4,11 процента. Однако остальные продукты за отчетный период подорожали на 0,08 процента. В непродовольственном сегменте аналитики зафиксировали темпы роста цен остались на уровне предыдущей недели и составили 0,04 процента. Стоимость услуг за это время практически не изменилась, резюмировали в ведомстве.

По итогам июля годовая инфляция в России замедлилась примерно на 0,61 п.п. Если в июне прирост составлял 9,4 процента, то к концу второго летнего месяца — опустился до 8,79 процента. О постепенном замедлении темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке ранее сообщили в Центробанке (ЦБ). Это стало одной из главных причин снижения ключевой ставки на 200 базисных пунктов в конце июля — с 20 до 18 процентов годовых. В дальнейшем денежно-кредитная политика будет во многом зависеть от того, насколько устойчивым в итоге окажется тренд дефляции, подчеркнули в регуляторе.