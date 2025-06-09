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03:49, 9 июня 2025Экономика

Россиянам рассказали об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Депутат Якубовский: Тарифы ЖКХ в регионах проиндексируют в среднем на 11,9 %
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9 процента произойдет в России с 1 июля. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1 процента, в Челябинской области и Мордовии — до 18 процентов, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5 процента.

Между тем, в Архангельской области предполагается индексация тарифов ЖКХ на 20% процентов в Пермском крае — до 21,1 процента, в Кемеровской области тарифы проиндексируют до 19,8 процента.

Уточняется, что индексация вызвала необходимостью ремонта изношенной коммунальной инфраструктуры, ростом затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, ростом цен на ресурсы, такие как газ и электроэнергия, климатическими условиями, а также инфляцией.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) начнут отражаться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования.

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