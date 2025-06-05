Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:39, 5 июня 2025Экономика

Россиянам рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

Депутат ГД Аксененко заявил об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tierra Mallorca / Unsplash

С 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) начнут отражаться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования. Это позволит сделать сделки с недвижимостью более понятными, прозрачными и безопасными, объяснил в разговоре с РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как отмечает депутат, прежде эту информацию можно было получить лишь со слов продавца и при его желании об этом говорить. Это, в свою очередь, создавало риски для покупателей жилья, которые могли столкнуться с неожиданными «обременениями» после приобретения недвижимости.

«Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту», — высказался Аксененко.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал, что мошенники пытаются сдавать в аренду несуществующие квартиры, поэтому всегда нужно проверять данные о собственнике из Единого государственного реестра недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Земля шевелится и стонет». По учебному полигону ВСУ под Полтавой нанесен мощный удар, в подполье сообщили о сотнях погибших

    Ким Чен Ын пообещал России поддержку в конфликте на Украине

    Трамп начал терять терпение из-за критики Маска в адрес законопроекта о бюджете

    Россиянам рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

    Мужчина хотел спасти сына от обезьян и случайно бросил в него топор

    В Британии назвали главную проблему Запада после атаки Украины

    США запретили въезд гражданам 12 стран

    Появились подробности об атаке на Ростовскую область

    Экс-сотрудник ФСБ порассуждал о возможности ликвидировать политическую верхушку Украины

    Мать украинского бойца помогла ВС России уничтожить разведгруппу ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости