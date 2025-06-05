Россиянам рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

Депутат ГД Аксененко заявил об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября

С 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) начнут отражаться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования. Это позволит сделать сделки с недвижимостью более понятными, прозрачными и безопасными, объяснил в разговоре с РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как отмечает депутат, прежде эту информацию можно было получить лишь со слов продавца и при его желании об этом говорить. Это, в свою очередь, создавало риски для покупателей жилья, которые могли столкнуться с неожиданными «обременениями» после приобретения недвижимости.

«Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту», — высказался Аксененко.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал, что мошенники пытаются сдавать в аренду несуществующие квартиры, поэтому всегда нужно проверять данные о собственнике из Единого государственного реестра недвижимости.