Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:34, 31 мая 2025ЭкономикаЭксклюзив

Риелтор рассказал о способах обмана при аренде квартир

Риелтор Бендриков: Мошенники пытаются сдавать несуществующие квартиры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мошенники пытаются сдавать в аренду несуществующие квартиры, поэтому чтобы не быть обманутым всегда нужно проверять данные о собственнике из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом «Ленте.ру» рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

«Пытаются пересдать квартиру, которой по факту не существует. Мошенники размещают объявление в интернете по дешевой цене, которая ниже рыночной, говорят, что мы вам ее забронируем, переводите деньги. (…) Второй вариант, людям говорят, что в почтовый ящик вам пришлют документы и ключи от квартиры, а договор давайте подпишем онлайн», — рассказал Бендриков.

В результате люди подписывают договор, переводят деньги, а в почтовом ящике ничего нет. По его словам, также недобросовестные агентства по недвижимости, которые как правило находятся недалеко от вокзалов, за деньги предлагают список нерабочих контактов собственников, у которых можно снять жилье.

При аренде квартиры риелтор посоветовал сравнивать данные из ЕГРН с данными в паспорте у арендодателя. Также он посоветовал при аренде недвижимости пользоваться услугами риелторов и юристов.

По данным ЦИАН, в мае 2025 года аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 30,8 тысячи рублей в месяц — на 1,3 процента дороже, чем в апреле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

    Названы самые курящие регионы России

    Суд взыскал с певицы Максаковой задолженность по налогам

    На рейсе британской авиакомпании обнаружили танцующего голого стюарда

    Валиева показала снимки с фотосессии в белом наряде

    Экономист дал советы по страховке от участия в преступных схемах

    Россияне оказались склонны очеловечивать роботы-пылесосы

    Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

    Трамп высказался насчет данных об употреблении Маском наркотиков

    Российский боец рассказал об уничтожении самоуверенного пикапа ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости