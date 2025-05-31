Риелтор рассказал о способах обмана при аренде квартир

Риелтор Бендриков: Мошенники пытаются сдавать несуществующие квартиры

Мошенники пытаются сдавать в аренду несуществующие квартиры, поэтому чтобы не быть обманутым всегда нужно проверять данные о собственнике из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом «Ленте.ру» рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

«Пытаются пересдать квартиру, которой по факту не существует. Мошенники размещают объявление в интернете по дешевой цене, которая ниже рыночной, говорят, что мы вам ее забронируем, переводите деньги. (…) Второй вариант, людям говорят, что в почтовый ящик вам пришлют документы и ключи от квартиры, а договор давайте подпишем онлайн», — рассказал Бендриков.

В результате люди подписывают договор, переводят деньги, а в почтовом ящике ничего нет. По его словам, также недобросовестные агентства по недвижимости, которые как правило находятся недалеко от вокзалов, за деньги предлагают список нерабочих контактов собственников, у которых можно снять жилье.

При аренде квартиры риелтор посоветовал сравнивать данные из ЕГРН с данными в паспорте у арендодателя. Также он посоветовал при аренде недвижимости пользоваться услугами риелторов и юристов.

По данным ЦИАН, в мае 2025 года аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 30,8 тысячи рублей в месяц — на 1,3 процента дороже, чем в апреле.