В России назвали самые подешевевшие товары

АКРА: Сильнее всего в июле подешевели яйца, сладкий перец и виноград

Подешевевшими в июле сильнее всего товарами в России оказались яйца, сладкий перец и виноград. Их цены снизились год к году на 23, 13 и 10 процентов соответственно, рассказала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгении Траутман, которую цитирует РИА Новости.

«В топ-10 наиболее подешевевших за год товаров также вошли некоторые овощи, фрукты, а также крупы», — сказала специалист, отметив, что, в частности, на 6 процентов в прошлом месяце снизились цены на огурцы и сахар-песок.

Среди наиболее подешевевших непродовольственных товаров она назвала роботы-пылесосы — снижение стоимости на 11 процентов, а также телевизоры, планшеты, электропылесосы и смартфоны — на 8 процентов.

Инфляция в России продолжает замедляться. Как следует из опубликованного в среду обзора Минэкономразвития, с 12 по 18 августа цены на продукты питания в стране уменьшились на 0,2 процента. В целом на 18 августа показатель уменьшился в годовом исчислении до 8,46 процента, с 8,55 процента неделей ранее.

Несмотря на стабильное в течение нескольких недель подряд снижение цен, которое в Банке России призывают не называть дефляцией, инфляционные ожидания граждан снова перешли к росту, увеличившись до 13,5 процента. Такую динамику связывают прежде всего с влиянием июльского роста тарифов ЖКХ. Так, главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец считает, что августовский рост инфляционных ожиданий не станет решающим фактором при принятии решения по ключевой ставке в сентябре.

