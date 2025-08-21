Экономика
15:18, 21 августа 2025Экономика

Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Годовая инфляция, составившая в июле в среднем по стране 8,79 процента, замедлилась в большинстве регионов России, несмотря на индексацию коммунальных тарифов. Как уточнил Центробанк, это произошло в 74 из 89 субъектов РФ.

В ЦБ констатировали, что по сравнению с июнем продукты дешевели, а цены на непродовольственные товары во многих регионах «перешли от снижения к умеренному росту», это не коснулось стоимости автомобилей, электротоваров, инструментов и оборудования.

В то же время названное значительным увеличение цен на услуги в регуляторе связали прежде всего с повышением тарифов ЖКХ, которое повлияло и на рост инфляционных ожиданий граждан.

Ранее стало известно, что в июле среди продуктов на отечественном рынке больше всего подешевели яйца, сладкий перец и виноград. Инфляция в России на 18 августа замедлилась до уровня 8,46 процента в годовом исчислении.

