Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:51, 3 сентября 2025Экономика

ЦБ опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики

ЦБ представил четыре сценария развития событий в мире и России до 2028 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) представил четыре сценария развития событий в мире и России до 2028 года, три из них предполагают продолжение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в среднесрочной перспективе. Проект основных направлений ДКП на ближайшие несколько лет опубликован на сайте регулятора.

«Базовый» сценарий подразумевает достижение цели в «штатном» режиме, «проинфляционный» — с одновременной борьбой регулятора с новым витком ускорения роста потребительских цен из-за наращивания расходов федерального бюджета, а «кризисный» — с необходимостью преодолевать падение ВВП из-за возможного глобального финансового кризиса.

Только «дезинфляционный» сценарий предполагает стремительное смягчение ДКП. Однако для этого отечественным компаниям, подчеркивают в регуляторе, придется наращивать инвестиции в производительность, а гражданам — больше производить. Но даже в этом случае ключевая ставка вряд ли упадет ниже 7,5-8,5 процента как минимум до 2028 года, резюмировали в ЦБ.

Материалы по теме:
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
25 июля 2025

Все представленные сценарии так или иначе опираются на необходимость борьбы с наблюдающимся на внутреннем рынке дисбалансом спроса и предложения. Регулятор делает акцент на целесообразность дождаться, пока внутреннее производство за счет уже сделанных инвестиций и роста производительности удовлетворит спрос, темпы роста которого сейчас не особенно замедляются.

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин не увидел необходимости в еще большем ужесточении ДКП в России. Он отметил, что рекордный рост ключевой ставки в конце прошлого года позволил замедлить динамику увеличения потребительских цен в стране. В последнее время на внутреннем рынке наблюдается дефляция. Несмотря на это, нынешняя инфляция все еще более чем вдвое опережает установленный ЦБ таргет в 4 процента. На этом фоне преждевременное снижение ключевой ставки, предупредил Заботкин, обернулось бы для федерального бюджета дополнительными расходами, что вновь разогнало бы цены на внутреннем рынке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

    Российские войска прорвались в центр Купянска

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости