ЦБ опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики

ЦБ представил четыре сценария развития событий в мире и России до 2028 года

Центробанк (ЦБ) представил четыре сценария развития событий в мире и России до 2028 года, три из них предполагают продолжение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в среднесрочной перспективе. Проект основных направлений ДКП на ближайшие несколько лет опубликован на сайте регулятора.

«Базовый» сценарий подразумевает достижение цели в «штатном» режиме, «проинфляционный» — с одновременной борьбой регулятора с новым витком ускорения роста потребительских цен из-за наращивания расходов федерального бюджета, а «кризисный» — с необходимостью преодолевать падение ВВП из-за возможного глобального финансового кризиса.

Только «дезинфляционный» сценарий предполагает стремительное смягчение ДКП. Однако для этого отечественным компаниям, подчеркивают в регуляторе, придется наращивать инвестиции в производительность, а гражданам — больше производить. Но даже в этом случае ключевая ставка вряд ли упадет ниже 7,5-8,5 процента как минимум до 2028 года, резюмировали в ЦБ.

Все представленные сценарии так или иначе опираются на необходимость борьбы с наблюдающимся на внутреннем рынке дисбалансом спроса и предложения. Регулятор делает акцент на целесообразность дождаться, пока внутреннее производство за счет уже сделанных инвестиций и роста производительности удовлетворит спрос, темпы роста которого сейчас не особенно замедляются.

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин не увидел необходимости в еще большем ужесточении ДКП в России. Он отметил, что рекордный рост ключевой ставки в конце прошлого года позволил замедлить динамику увеличения потребительских цен в стране. В последнее время на внутреннем рынке наблюдается дефляция. Несмотря на это, нынешняя инфляция все еще более чем вдвое опережает установленный ЦБ таргет в 4 процента. На этом фоне преждевременное снижение ключевой ставки, предупредил Заботкин, обернулось бы для федерального бюджета дополнительными расходами, что вновь разогнало бы цены на внутреннем рынке.