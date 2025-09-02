Названа опасность преждевременного снижения ключевой ставки в России

Заботкин: Преждевременное снижение ставки обернется допрасходами бюджета РФ

Преждевременное снижение ключевой ставки обернется допрасходами бюджета страны. Опасность смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) назвал зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, трансляцию пресс-конференции ведет официальный канал Банка России.

В ходе выступления представитель Центробанка (ЦБ) напомнил, что политика регулятора направлена на то, чтобы инфляция в стране была низкой и стабильной. Скорость роста цен по итогам года должна приблизиться к четырем процентам, и основным инструментом, которым ЦБ воздействует на него, является ключевая ставка.

«От уровня ключевой ставки зависят ставки по кредитам и депозитам, темпы роста кредита и денежных агрегатов, совокупный спрос в экономике, обменный курс рубля. Все это, в свою очередь, влияет на то, в какой мере спрос со стороны населения и компаний соразмерен текущим производственным возможностям. И насколько рост спроса согласуется с расширением этих возможностей в будущем. А уже это соотношение формирует динамику цен в экономике», — пояснил Заботкин.

Поскольку денежно-кредитная политика влияет на инфляцию с течением времени, то при принятии решений в регуляторе опираются на макроэкономические прогнозы. Чтобы эффективно контролировать инфляцию, необходимо доверие людей и снижение их инфляционных ожиданий, поэтому ЦБ максимально оперативно и открыто рассказывает о принимаемых решениях, добавил зампред.

В этом году руководство снижало ключевую ставку сначала с рекордного 21 до 20 процентов, а в конце июля — до 18 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому таргету в 4 процента. К 25 августа инфляция в России, по оценке Росстата, составила 8,46 процента в годовом выражении. Следующее заседание совета директоров намечено на 12 сентября.