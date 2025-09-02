Экономика
16:47, 2 сентября 2025Экономика

ЦБ оценил необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики

Замглавы ЦБ Заботкин: Необходимости в еще большем ужесточении ДКП в России нет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В настоящее время необходимости в еще большем ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) в России нет. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Руководство регулятора пошло на резкое ужесточение ДКП во второй половине прошлого года, напомнил он. С тех пор эффект от рекордного повышения ключевой ставки (до 21 процента годовых) себя оправдал. Рост потребительских цен в стране существенно замедлился в последнее время, пояснил Заботкин.

Достигнутой жесткости ДКП, полагает он, хватит для достижения цели по инфляции к концу следующего года. Таргет установлен на уровне в 4 процента. «Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются», — резюмировал Заботкин.

Совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в конце октября 2024 года и сохранял ее на этой отметке вплоть до начала лета 2025-го. По итогам июньского заседания руководство регулятора снизило ставку до 20 процентов, а в ходе июльского совещания опустило планку еще на 200 базисных пунктов — до 18 процентов. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП в ЦБ называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому уровню. К 25 августа, согласно данным Росстата, рост потребительских цен в стране составил 8,46 процента в годовом выражении.

