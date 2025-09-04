В России назвали необходимым шагом снижение ключевой ставки

Глава РСПП Шохин назвал необходимым шагом снижение ключевой ставки до 16%

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал необходимым шагом снижение ключевой ставки до 16 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Шохин также выразил мнение, что оптимальной ключевой ставкой для экономики на следующий год был бы уровень 10-12 процентов. «Чтобы аккуратно идти к этой [ставке] 10-12 процентов, на этом [ближайшем] заседании нужно на 16% выйти», — сказал он.

Ранее генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин заявил, что если Банк России понизит ключевую ставку, то за этим не последует мгновенный рост спроса на кредиты. Он подчеркнул, что нынешний уровень ставки по-прежнему сдерживает мгновенное оживление кредитной активности.