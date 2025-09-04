Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:48, 4 сентября 2025Экономика

В России назвали необходимым шагом снижение ключевой ставки

Глава РСПП Шохин назвал необходимым шагом снижение ключевой ставки до 16%
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал необходимым шагом снижение ключевой ставки до 16 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Шохин также выразил мнение, что оптимальной ключевой ставкой для экономики на следующий год был бы уровень 10-12 процентов. «Чтобы аккуратно идти к этой [ставке] 10-12 процентов, на этом [ближайшем] заседании нужно на 16% выйти», — сказал он.

Ранее генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин заявил, что если Банк России понизит ключевую ставку, то за этим не последует мгновенный рост спроса на кредиты. Он подчеркнул, что нынешний уровень ставки по-прежнему сдерживает мгновенное оживление кредитной активности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия направила Украине средства от замороженных активов России

    Сальдо рассказал о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    ВСУ массированно ударили по российскому региону

    Правительство России субсидирует перелеты Москва — Пхеньян — Москва

    Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам перешла под флаг России

    Женщина заявила об изнасиловании после отказа мужчины платить за секс

    Врач перечислила преимущества секса во время менструации

    Популярная актриса прогулялась по улицам в платье с декольте до пупка

    В России назвали необходимым шагом снижение ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости