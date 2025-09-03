Экономика
07:55, 3 сентября 2025

Предсказана реакция россиян на снижение ключевой ставки

ОКБ: Снижение ключевой ставки не приведет к скачку спроса на кредиты
Кирилл Луцюк
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Если Банк России понизит ключевую ставку, то за этим не последует мгновенный рост спроса на кредиты. Об этом предупредил генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин. Его процитировало ТАСС.

Он объяснил, что «ключ» по-прежнему остается достаточно высоким, а кроме того, на незначительные изменения потребитель реагирует обычно с отставанием. Как полагает Алексин, оценить влияние июльского снижения ставки до 18 процентов на рынок кредитования можно будет только в конце года. Именно тогда заемщики, которые клали деньги в банки под высокий процент, начнут использовать эти финансы для совершения крупных покупок.

По мнению эксперта, это приведет к росту автокредитования и ипотечного рынка, когда значительную долю сделок будут заключать с первоначальным взносом, сформированным за счет завершившихся депозитов.

Алексин подчеркнул, что нынешний уровень ставки по-прежнему сдерживает мгновенное оживление кредитной активности.

По данным Банка России в 2026 году не исключено снижение снижение ключевой ставки до 10,5 процента.

    Все новости