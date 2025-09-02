В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до 10,5 процента

ЦБ: Ключевую ставку в России могут снизить до 10,5 процента в 2026 году

Центральный Банк России допустил снижение ключевой ставки до 10,5 процента в 2026 году. Об этом регулятор сообщает в обзоре «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов».

По данным ЦБ, в случае реализации дезинфляционного сценария, денежно-кредитную политику (ДКП) смягчат до отметок 10,5-11,5 процента. Если исполнится самый негативный прогноз, ставку могут удерживать на уровне 16-18 процентов в 2026 году, 18-22 процентов в 2027-м и 10-11 процентов в 2028-м. В случае исполнения проинфляционного сценария, ставку могут опустить до 14-16 процентов в 2026 году, 10,5-11,5 процентов в 2027 году и 8,5-9,5 процентов в 2028 году.

В рамках пресс-конференции зампредседателя регулятора Алексей Заботкин предупредил, что преждевременное снижение ключевой ставки обернется дополнительными расходами бюджета страны. По его словам, политика ЦБ направлена на то, чтобы инфляция в стране была низкой и стабильной. ДКП влияет на инфляцию с течением времени, и чтобы эффективно контролировать инфляцию, необходимо доверие людей и снижение их инфляционных ожиданий.

Также Заботкин заявил, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция вернулась к цели 4 процента. Устойчивый темп роста цен пока не опустился ниже четырех процентов, но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции.