16:20, 2 сентября 2025Экономика

Банк России оценил собственные успехи в борьбе с инфляцией

ЦБ: Инфляция еще не опустилась ниже 4 %, но прогресс уже есть
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Если Банк России и снизит целевой показатель инфляции в четыре процента, то не раньше 2029 года. Об этом, как сообщается в Telegram-канале регулятора, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

По словам Заботкина, устойчивый темп роста цен пока не опустился ниже четырех процентов, но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции. При этом он заверил, что повышать целевой уровень инфляции Банк России не планирует.

Заботкин констатировал, что в 2024 году инфляция превышала четыре процента четвертый год подряд. Более того, отклонение от цели даже усилилось из-за мощного импульса к расширению внутреннего спроса, который серьезно опередил возможности повышения предложения. Денежно-кредитная политика была ужесточена в ответ на такое развитие событий.

«Результаты мы уже можем наблюдать. Темпы роста цен в этом году планомерно и существенно замедляются. Полагаем, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция вернулась к цели 4 процента», — констатировал зампред.

Ранее также Заботкин счел, что преждевременное снижение ключевой ставки приведет к дополнительным расходам бюджета.

