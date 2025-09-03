Экономика
Ожидания по росту российской экономики ухудшились

Опрос ЦБ показал ухудшение ожиданий по росту ВВП России с 1,4 до 1,2 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Проведенный Банком России макроэкономический опрос аналитиков показал ухудшение ожиданий по росту национальной экономики в 2025 году с 1,4 процента в июле до 1,2 процента. Результаты исследования опубликованы на сайте регулятора.

Вместе с тем респонденты ожидают более крепкий рубль до конца года (средний курс в сентябре-декабре — 86,4 рубля) и более быстрое снижение ключевой ставки, так что в оставшиеся месяцы она в среднем должна будет составить 16 процентов годовых.

Прогноз по инфляции на следующий год остался на уровне 4,7 процента, а на 2027 год снизился с 4,3 до 4,2 процента, а по росту ВВП не изменился на 2026 год (1,6 процента), но улучшился на 2027-й — с 1,8 до 1,9 процента. Среднюю ключевую ставку в через два года аналитики ожидают на уровне 10,3 процента.

Опрос проводился в период с 29 августа по 2 сентября. В нем приняли участие 30 экономистов из разных организаций, если участник опроса дал прогноз в виде интервала, то учитывалось его среднее значение.

    Все новости