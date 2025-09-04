В России заявили о важности снижения ключевой ставки для ключевой отрасли

Глава РСХБ Листов: Российские аграрии нуждаются в снижении ключевой ставки

Представители агросектора, являющегося одним из ключевых сегментов для российской экономики, нуждаются в дальнейшем снижении ключевой ставки. Об этом заявил глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов, его слова приводит ТАСС.

Нынешний уровень ключевой ставки для них является не совсем оптимальным, отметил руководитель финансовой организации. Ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора помогло бы повысить доступность займов, необходимых на закупки необходимого оборудования и сельхозтехники, пояснил Листов.

Все условия для снижения ключевой ставки в России сейчас есть, добавил он. Годовая инфляция в стране устойчиво замедляется и в настоящее время находится на уровне ниже, чем прогнозировал регулятор. «Меры по охлаждению российской экономики уже дали результат», — резюмировал Листов.

Для представителей этой отрасли критически важны новые инвестиционные проекты. Без дальнейшего снижения ключевой ставки выполнить поручение президента России Владимира Путина о повышении производства в агросекторе не менее чем на 25 процентов к 2030 году будет сложно. «Ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки», — заключил глава РСХБ.

С конца октября 2024-го по начало июня 2025-го ключевая ставка в России держалась на рекордно высоком уровне и составляла 21 процент годовых. За последние несколько месяцев совет директоров регулятора дважды снижал планку. В начале июня ЦБ опустил ставку до 20-ти, а в конце июля — до 18 процентов. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП в регуляторе называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевым 4 процентам.

К концу августа темпы роста потребительских цен в стране, по данным Росстата, составили 8,46 процента, что все еще более чем вдвое таргета. Несмотря на это, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил снижения ключевой ставки в РФ до 15 процентов к концу 2025 года. Однако, подчеркнул он, многое будет зависеть от баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, а также от внешнеэкономических рисков.