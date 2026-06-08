На Землю обрушится сильная магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле ожидается сильная магнитная буря

На Земле в понедельник, 8 июня, ожидается сильная магнитная буря, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрофизики Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

Сообщается, что буря уровня G3 (сильная буря) станет следствием всплеска солнечной активности начала месяца. Ожидается, что последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца 6 июня, согласно расчетам математических моделей окажется рядом с Землей. Вероятность бури оценивается в 96 процентов, а также в 85 процентов оцениваются шансы, что событие продлится более суток и застигнет вторник, 9 июня.

Основным аргументом для прогноза стали данные космического аппарата STEREO, который в настоящее время наблюдает за поверхностью Земли и Солнца и прислал снимки, на которых видно, что облако плазмы направлено точно на Землю. Также работающие около Земли коронографы обнародовали информацию о событии типа «гало» — так классифицируются выбросы, направленные к Земле, объяснили специалисты.

Ранее метеозависимым россиянам посоветовали воздержаться от алкоголя во время магнитных бурь, поскольку он усиливает тревожность и частоту сердечных сокращений во время этого явления.